Torino-Inter 0-1, Juric: “Abbiamo dato tutto, l’ottavo posto non l’abbiamo perso oggi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter, il tecnico del Torino Ivan Juric ha analizzato il match, facendo però anche un bilancio dell’intera stagione: “Sicuramente c’è grande orgoglio per via delle tante difficoltà con cui siamo partiti ad agosto. Peccato per non aver centrato l’ottavo posto, ma oggi abbiamo dato tutto. I punti di cui avevamo bisogno li abbiamo persi in altre partite“.

“Sono davvero felice di come ha lavorato la squadra e del gruppo che si è creato perché non era scontato. Ci sono tuttavia ancora grandi margini di miglioramento dal punto di vista del gioco – ha proseguito l’allenatore granata – Siamo consapevoli di non poter competere economicamente con le prime otto, perciò dobbiamo essere perfetti nel lavoro e alzare il livello. Servirebbero anche meno infortuni e magari un po’ di esperienza in più ho avuto il sentore che sia mancato un po’ durante l’anno“.

Infine, Juric ha concluso: “Ringrazio la società per avermi consentito di lavorare in autonomia. Domani incontrerò il presidente per ascoltare la proposta della società. Personalmente voglio alzare l’asticella del lavoro e far crescere ulteriormente i giocatori. Dopo i 50 punti dello scorso anno e i 53 di quest’anno, proveremo a fare ancora meglio“.