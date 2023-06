Cremonese-Salernitana, Ballardini: “Con la società ci rivedremo, ma penso solo alla partita”

“Se è un arrivederci? Avete iniziato a conoscermi. Vogliamo fare bene la partita con la Salernitana, ci siamo visti con la società e ci rivedremo, ma l’attenzione è alla partita di domani sera”. Lo ha detto il tecnico della Cremonese Davide Ballardini alla vigilia della partita contro la Salernitana. “Per me la Cremonese può strutturarsi sempre meglio – spiega il tecnico -, avere sempre più persone qualificate per ogni settore. E tutto questo porta a fare scelte più azzeccate per la Cremonese. Questo campionato come esperienza ci lascia la convinzione che la Serie A vuole squadre che siano sempre serie, attente, con personalità quando hai la palla, con attenzione e personalità quando la palla ce l’hanno gli altri. Devi sapere tanto, e avere la fortuna di avere qualità fisiche e tecniche adeguate alla categoria. È chiaro che devi sapere molto, perchè al minimo errore gli avversari fanno presto a punirti. Oltre alle qualità fisiche e tecniche, lo sottolineo, la Serie A richiede anche un attenzione e una conoscenza adeguate alla categoria. Devi sapere in ogni momento della partita cosa devi fare”.

Dopo la buona prova contro la Lazio, la Cremonese vuole chiudere bene: “Vogliamo fare una buona partita, siamo nel nostro stadio davanti a tante persone che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, e vogliamo fare bene. Dovremo essere attenti e bravi a capire quando diventare molto aggressivi oppure, quando non siamo corti e compatti , a rientrare e difendere bene lo spazio. In certi momenti andremo uomo contro uomo, ma la Salernitana ha giocatori ben strutturati e c’è il rischio che quest’aggressività ti porti a uno squilibrio e devi rincorrere e faticare molto di più”.