Cremonese-Salernitana, Paulo Sousa: “Abbiamo onorato la maglia, giocheremo per vincere”

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa del match contro la Cremonese: “Per avere successo dobbiamo mantenere tutti i calciatori che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi. Su questo non c’è proprio da discutere. Io ho trasmesso le mie idee in funzione della vita attuale del club e delle prospettive. Ciò detto, l’investimento in ottica mercato tocca al presidente e al direttore che conosce bene quello che bisogna fare. Il linea generale ho espresso questi concetti quando ho incontrato a cena il presidente, l’amministratore e il ds”.

Inoltra il portoghese ha parlato delle scelte di formazione di domani: “Sto pensando a usare i giovani. Non possiamo prescindere dal settore giovanile e, sotto questo aspetto, siamo lontanissimi dalle mie idee. Fiorillo è un ragazzo che lavora bene, che è sempre presente, che aiuta la squadra a crescere anche a costo di prendere pallonate in faccia. Meritava una vetrina davanti al nostro pubblico, meritava 90 minuti e non la passerella di cinque. Domani non ci sarà perché ha avuto un piccolo infortunio”.

Infine Sousa ha parlato delle prospettive per la prossima stagione e ha tracciato un bilancio della stagione: “Ringrazio i calciatori che mi hanno ascoltato e hanno creduto nelle mie idee sin dal primo giorno. Ho lavorato con un gruppo fantastico seguendo le mie idee e la mia passione. Ho seguito la crescita di ogni calciatore all’interno di un’identità comune. Spero di restare qui per migliorare nella prossima annata”.