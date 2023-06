Cosenza, Guarascio: “Ringrazio tifosi e calciatori, fatti di Brescia rovinano l’immagine del calcio”

“Ce l’abbiamo fatta, un traguardo raggiunto anche quest’anno e serie B di nuovo. Con sofferenza e con tanta tanta passione e determinazione”. Con queste parole, in un comunicato pubblicato sul sito del club, il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, festeggia la salvezza conquistata ieri nella finale del playout di ritorno in casa del Brescia. “Voglio ringraziare tutti quelli che hanno gioito ieri in Calabria e nella bolgia di Brescia, non si possono accettare certi comportamenti che mettono a rischio l’incolumità delle persone, anche dei tanti minori presenti e deturpano l’immagine del calcio . Il futuro è iniziato ieri sera al Rigamonti di Brescia e lavoreremo per fare meglio e di più ma il patrimonio della B è ancora nelle nostre mani”.