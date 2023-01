Spal, De Rossi: “Vittoria importante, ho un debito morale con chi mi ha scelto”

L’allenatore della Spal, Daniele De Rossi, dopo il grande successo per 1-0 ottenuto contro la Reggina nel match valevole per la ventesima giornata di Serie B 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo conquistato una vittoria importante, io metto in campo la squadra per provare a vincere le gare. Ho un debito morale con chi mi ha scelto per questo club, ho detto ai miei ragazzi che siamo giovani, ma negli altri campionato i giovani dimostrano le loro qualità. Abbiamo dei bravi giocatori, compreso Alfonso che a 36 anni ha compiuto delle incredibili parate, salvando il risultato”.