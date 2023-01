Inter-Napoli, Inzaghi: “Credo allo Scudetto. Non ho dubbi su Skriniar”

“Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo grande voglia di scendere in campo. La partita dell’anno scorso fu emozionante, ci diede grande slancio. Se è un dentro o fuori? Si tratta di una gara importantissima, la tensione sarà più dalla nostra parte, ma è bello disputare partite del genere. Credo allo Scudetto, ci sono tanti punti in palio e c’è voglia di accorciare il terreno. Il Napoli in questo momento è la miglior squadra d’Europa, merita i complimenti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Napoli. L’allenatore non svela le sue carte in attacco, ma non si nasconde: “Finalmente ho i quattro attaccanti disponibili. Nel 2022 non li ho mai avuti, Lautaro è arrivato negli ultimi quattro giorni e si è allenato bene. Anche Correa l’ho visto meglio, Dzeko e Lukaku hanno avuto più possibilità di allenarsi con la squadra. Spero di averli tutti disponibili per il tour de force, per domani devo fare ancora delle valutazioni”.

Nessun accenno sul mercato, ma c’è spazio per un commento sulla situazione di Skriniar, in scadenza di contratto: “Conosco le sue qualità, dà sempre tutto, è innamorato dell’Inter. Non ho dubbi su di lui, ho diversi giocatori con il contratto in scadenza, ma la società è forte e sempre con me in ogni allenamento. Stanno cercando di lavorare al meglio per le situazioni in ballo“. E sulle polemiche per la designazione di Sozza: “Il calcio deve migliorare, sarà un giorno fantastico quando non guarderemo più l’arbitro della partita”.