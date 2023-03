Rugby, Sei Nazioni 2023: l’Irlanda vince anche in Scozia e mette un’ipoteca sul successo finale

L’Irlanda come da pronostico espugna il Murrayfield di Edinburgo e si impone 7-22 ai danni della Scozia. Quarto successo in altrettante sfide per i Verdi, che mettono una seria ipoteca sul successo finale con i cinque punti di vantaggio sulla Francia ad una giornata dal termine del Sei Nazioni 2023.

LA PARTITA – Il punteggio viene sbloccato da un piazzato di Sexton, che porta in vantaggio la squadra ospite al 12′. La Scozia reagisce e quattro minuti dopo trova la prima meta di questa giornata: avanza per cariche verticali, Tuipulotu apre per Jones che beneficia del ritardo nel placcaggio di Keenan e schiaccia a terra. La reazione degli irlandesi non si fa attendere e al 27′ Hansen riceve sul lato e nonostante il placcaggio di van der Merwe riesce nella schiacciata a terra che fissa il punteggio sul 7-8. La seconda metà della prima frazione appartiene all’Irlanda, che però non riesce a mettere altri punti sul tabellone.

Solo questione di tempo, perchè il 15 di Andy Farrell mette subito le cose in chiaro al rientro in campo dopo l’intervallo. Al 56′ Hansen raccoglie la palla su un calcio dei compagni di squadra e dopo una lunga azione a testa bassa è Howe a trovare la meta del 7-13, che Sexton converte per il 7-15. Passano pochi minuti e al 61′ è ancora Hansen ad imbeccare questa volta Conan, che elude il placcaggio di van der Merwe e schiaccia la terza meta di giornata per la sua Nazionale e il 7-22 definitivo.