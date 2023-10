Corso per ds a Coverciano, Piero Ausilio in cattedra: “Servono passione e competenze”

Un docente speciale riapre il programma didattico del corso per direttori sportivo a Coverciano. Il ds dell’Inter, Piero Ausilio per due ore si è confrontato con gli allievi: “Alla base del nostro lavoro – ha sottolineato Ausilio davanti alla platea dell’aula magna di Coverciano – ci devono essere tre elementi: una grande passione, la voglia di fare dei sacrifici e ovviamente devono esserci le giuste competenze”, ha detto nel suo intervento. Tra gli allievi ammessi a seguire il corso per Ds c’è anche Gianluigi Buffon, che però non ha potuto prendere parte alla lezione per via a Wembley in qualità di capodelegazione azzurro. Fanno parte della classe anche il campione del mondo del 1982, Daniele Massaro, l’ex azzurra Marta Carissimi, l’head of Performance della Sampdoria, Nicola Legrottaglie, e l’ex calciatore di Reggina e Sassuolo, Simone Missiroli. Tra i corsisti anche il vicepresidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella; l’attuale dg del Catania, Luca Carra; la responsabile del settore femminile della Ternana, Isabella Cardone, e il team manager del Nizza, Simone Ricchio.