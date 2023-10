Wta Monastir 2023, Errani pronta all’esordio: sulla sua strada l’ostacolo Zidansek

Nella sfida di primo turno contro Tamara Zidansek, Sara Errani chiuderà la prima giornata del Jasmin Open, torneo WTA 250 che si sta disputando sui campi in cemento del Skanes Family Hotel di Monastir, in Tunisia. L’x numero 5 del mondo ha voglia di tornare regolarmente alla vittoria nel circuito maggiore nella parte finale di una stagione positiva, che l’ha vista, a distanza di cinque anni dall’ultima volta, riconquistare nel marzo 2023 un posto nella top 100 del ranking WTA, da dove mancava dal 15 ottobre 2018. Un traguardo che Errani ha raggiunto dopo aver conquistato il titolo all’ ITF di Arcadia, sul cemento americano.

Dopo quel risultato sono iniziati per la finalista del Roland Garros una serie di prestazioni convincenti, soprattutto nei tornei di categoria WTA 125. L’emiliana ha infatti disputato una finale a San Luis, in Messico, dove ha perso l’ultimo atto con Elisabetta Cocciaretto e una semifinale a Firenze, dove è uscita sconfitta per mano di Taylor Townsend. Oltre ai quarti di finale disputati a Valencia e Contrexeville, l’azzurra ha giocato poche settimane fa sulla terra rossa la finale del 125 di Bucarest contro Astra Sharma.

Ora Errani si prepara al ritorno del circuito maggiore, dove ha un bilancio stagionale di 8 successi e 15 sconfitte. Per quanto riguarda i soli tabelloni principali WTA, l’azzurra ha invece vinto solo quattro partite nelle sue ultime 18 partecipazioni. Non raggiunge infatti un quarto di finale WTA dal torneo di Amburgo del 2021.

Lo scorso anno a Monastir era iniziata la risalita di Zidansek dopo un periodo complicato. Nell’ultima edizione, infatti, la slovena si arrese nei quarti di finale contro Alizé Cornet e poi, pochi giorni più tardi raggiunse la finale nella stessa città tunisina in un ITF da 60.000$ che la vide uscire sconfitta solamente in finale contro Kristina Mladenovic dopo aver superato in semifinale proprio Errani con il punteggio di 2-6 7-5 6-4. La semifinalista del Roland Garros 2021 ha conquistato quest’anno il titolo nel WTA 125 di Bari sul cemento e nella stessa categoria di tornei ha raggiunto la semifinale a Iasi e Lubiana, così come ha fatto nel 100.00$ di Gran Canaria. Proprio nel torneo di casa, la attuale numero 90 del mondo ha ritrovato nell’ultimo atto contro Zeynep Sonmez (6-2 6-3) una sconfitta, dopo otto vittorie consecutive.

Non solo la semifinale di Monastir dello scorso anno, sono ben tre i precedenti tra Errani e Zidansek. Ad avere la meglio è sempre stata la slovena che ha vinto anche i quarti di finale del WTA 250 di Bogotà nel 2021 per 6-3 6-4 e per 7-5 7-6(5) i quarti di finale a Gran Canaria quest’anno.