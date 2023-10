Scommesse, Ulivieri: “Non pensavo potesse succedere a certi livelli”

Intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, il presidente di Assoallenatori Renzo Ulivieri ha espresso il suo pensiero in merito al caso scommesse: “Personalmente ritengo che si debba valutare che tra questi ragazzi ci sono persone malate, dato che la ludopatia è una malattia, oppure se ci possono essere persone che lo hanno fatto per altre ragioni. Ammetto che la notizia mi ha colto impreparato poiché credevo difficile potesse succedere a certi livelli. Ribadisco però che se si tratta di malattia non ha senso parlare di quanto guadagnano i giocatori“.

“Al momento reputo che Spalletti abbia fatto una scelta giusta a non far stare in nazionale Tonali e Zaniolo. Bisogna valutare lo stato di questi ragazzi – ha proseguito Ulivieri, per poi ripercorrere quanto accaduto ai suoi tempi – Il reato di cui venni accusato era ben più grave, ovvero aver alterato il risultato della partita. Ci volle parecchio tempo per dimostrare che i colpevoli erano altri. Fu assurdo“. Infine, il numero uno di Assoallenatori ha commentato la scelta di Roberto Mancini di andare ad allenare in Arabia Saudita: “Nel merito della decisione preferisco non entrare. Tuttavia mi sento di dire che nella gestione e nel rapporto con la Federcalcio avrebbe potuto far meglio“.