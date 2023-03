Corsa Champions a rilento, dal 2° posto al 6°: tutte perdono punti

Alla fine quella che ha più motivi per sorridere è la Lazio di Maurizio Sarri che chiude un ciclo infernale di partite con 10 punti in 4 gare e 4 clean sheet. Di certo il pareggio a reti inviolate contro il Bologna, tra le squadre in corsa Champions, è il risultato che ha più l’aspetto del punto guadagnato che dei due persi. Un po’ per la forza e la forma dell’avversario (Motta a -6 dall’Atalanta) e un po’ per la prestazione sufficiente dei biancocelesti. Non si può dire lo stesso per le altre. Al secondo posto resta l’Inter, che si conferma seconda forza sotto il Napoli nonostante la sconfitta con lo Spezia. Cade in casa la Roma che fa turn over e crolla sotto i colpi del Sassuolo sul risultato di 4-3. L’Atalanta non è riuscita ad evitare la sconfitta a Napoli contro Kvaratskhelia e compagni e al momento i bergamaschi sono più vicini al settimo posto della Juventus (+4) che al quarto del Milan (-6). Proprio i rossoneri sono stati fermati a San Siro dalla Salernitana sull’1-1.