Juventus, mistero Pogba: il francese ancora out per infortunio

Doveva essere la sua notte, quella della prima presenza da titolare in stagione, invece Paul Pogba nella rifinitura della domenica mattina ha subito un infortunio, mentre provava i calci di punizione, che l’ha tenuto fuori anche da Juventus-Sampdoria. Partita saltata numero 35 in stagione a fronte di soli 35 minuti giocati, 22 nel derby contro il Torino e 13 all’Olimpico contro la Roma. I bianconeri hanno vinto poi, non senza problemi, il posticipo domenicale contro i blucerchiati, in attesa dell’esito degli esami del lunedì, che ancora una volta è stato tutt’altro che confortante. Lesione muscolare che lo costringerà almeno a 20 giorni di stop, con Allegri che spera di riaverlo nel mese di aprile dopo la sosta per le nazionali.

L’ennesimo stop che ha scosso il francese, apparso affranto all’uscita dallo J-Medical, per una stagione maledetta che doveva essere quella del rilancio dopo le fatiche di Manchester ma che si sta trasformando nella più difficile della sua carriera. L’infortunio al menisco nella prima amichevole della tournée oltreoceano, la decisione per una scelta conservativa, senza benefici tanto poi che Pogba ha dovuto ricorrere alla chirurgia per riparare il menisco, operazione costata al centrocampista il mondiale. Chi sperava in un 2023 da protagonista finora è rimasto più che deluso, con l’obiettivo di essere perlomeno utile alla causa nel rush finale, quando i bianconeri sperano di essere in corsa per portare a casa ancora due trofei.