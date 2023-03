La tifoseria del Brescia ha scelto di scendere in piazza contro Massimo Cellino il prossimo 16 marzo alle 19:30. La Curva Nord Rigamonti ha comunicato a tutta la tifoseria del club di unirsi per protestare contro la gestione di Cellino: “Vi invitiamo ad essere più numerosi possibili per esprimere in modo del tutto pacifico il nostro dissenso verso l’attuale presidenza”.