Corriere della Sera: “Tonali ha accettato di essere aiutato da un terapista per la ludopatia”

Sono ore difficili per Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, che a Coverciano si è visto notificare un atto di indagine dalla Procura di Torino, nell’ambito del caso di scommesse illegali. Il Corriere della Sera svela alcuni retroscena sul momento dell’ex Milan, che ha lasciato il ritiro azzurro. Secondo il quotidiano, il giocatore si sarebbe sfogato con i cari e avrebbe accettato l’invito dei suoi procuratori a “ricorrere ad un terapista per superare il problema della ludopatia”, scrive il Corriere della Sera. Se confermato, il giocatore potrebbe sottoporsi non solo ad un percorso di recupero, ma forse anche ad una serie di incontri con i giovani ai quali spiegare i comportamenti da non tenere. In tal senso Tonali, spiega il quotidiano, si sarebbe messo a disposizione della Federazione. Intanto anche il Newcastle gli è vicino. Il Corriere scrive che Eddie Howe gli ha inviato un messaggio intriso di affetto.