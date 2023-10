Wta Seoul 2023, Pegula senza problemi su Wickmayer: in finale contro la sorprendente Yue Yuan

Saranno Jessica Pegula e la sorprendente Yue Yuan a contendersi il titolo nel WTA 250 di Seoul nella finale in programma domani. Prosegue senza particolari intoppi il percorso della prima testa di serie del tabellone, che dopo aver perso l’unico set della settimana nei quarti contro la connazionale Liu, oggi ha ripreso a dominare: 6-4 6-3 il punteggio con il quale ha avuto la meglio su Yanina Wickmayer nella seconda semifinale andata in scena. Nella prima, in un match tra due outsiders, a prevalere è stata la cinese Yue Yuan per 6-7(3) 6-4 6-2 dopo due ore e mezza di gioco sulla statunitense Emma Bektas. Per la cinese si tratta della prima finale sul circuito maggiore, mentre Pegula cerca il quarto successo in quella che è la sua nona finale.