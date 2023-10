Wta Hong Kong 2023, stop in semifinale per Trevisan: Siniakova contenderà il titolo a Fernandez

Non riesce a conquistare la prima finale in carriera sul cemento Martina Trevisan, che a Hong Kong si arrende in due set a Katerina Siniakova. Prestazione super da parte della tennista ceca, che ancora una volta dimostra di avere enormi potenzialità che spesso in singolare non trovano costanza di prestazioni e risultati. L’attuale n°85 della classifica, ma con un passato da n°31 e soprattutto una delle giocatrici più forti e vincenti dell’ultimo decennio in doppio, si è imposta quest’oggi in semifinale per 6-4 6-2 sull’azzurra.

Domani, in quella che sarà la nona finale di singolare sul circuito maggiore, andrà a caccia del quinto successo dopo quelli ottenuti Shenzhen, Bastad, Portoroz e Bad Homburg. Dall’altro lato della rete ci sarà Leylah Fernandez, che in due set ha avuto la meglio sulla russa Blinkova. Per la canadese è la quinta finale ed eventualmente si tratterebbe del quinto titolo. Trevisan invece torna a casa con un’altra buona settimana e un ranking che continua a risalire: da lunedì sarà n°38.

LA PARTITA – L’inizio di match della tennista ceca è caratterizzato da qualche errore di troppo e Martina, nonostante qualche patema di troppo nei suoi turni di servizio, riesce a salire sul 3-1 strappando due volte la battuta all’avversaria. Con il passare dei minuti, però, Siniakova alza il livello e mette a segno un parziale di cinque games a zero che la porta sul 5-3. L’azzurra riesce a restare in scia, ma la n°85 del ranking mondiale chiude con un gioco tenuto a zero.

La prestazione dominante della plurivincitrice di tornei dello slam in doppio prosegue nel secondo set, dove non sfrutta una palla break nel game d’apertura, ma riesce comunque a trovare l’allungo poi sull’1-1. Parziale di tre a zero con due servizi strappati a Trevisan e partita che scappa via definitivamente alla tennista toscana. La ceca prova a rimetterla in partita giocando un game orribile sul 4-1, ma sul 4-2 riesce nuovamente a strappare il servizio alla toscana e poi a chiudere al terzo match point utile per 6-2.