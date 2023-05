Benevento, dopo il pullman danneggiato arrivano le parole di Mastella: “Teppisti e violenti”

Il Benevento è vicino alla retrocessione in Serie C. La squadra campana in questa stagione non è riuscita a dare una minima continuità e i risultati negativi via via hanno fatto sì che la coda della classifica spettasse alla squadra di Vigorito. Dopo la sconfitta in quel di Cittadella il pullman dentro cui sedevano i giocatori è stato presto a sassate sulla Bologna-Firenze.

A parlare di questo ignobile accaduto è stato il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella che ha commentato così: “Esprimo la massima solidarietà ai dirigenti, agli atleti e a tutta la società del Benevento calcio per il deprecabile episodio, avvenuto in autostrada, ai danni del bus della squadra. I teppisti e i violenti non hanno nulla a che vedere né con il tifo, né con la città. Una stagione calcistica sfortunata e avara di soddisfazioni non può diventare valvola di inciviltà e violenza. La delusione per un insuccesso va vissuta con dignitosa compostezza, come sono sicuro faranno i veri tifosi. Quanto al campionato del Benevento e allo spettro di una retrocessione che purtroppo dopo la sconfitta col Cittadella è diventata più probabile, ricordo l’insegnamento di mia madre. Lei mi ricordava sempre che non bisogna esaltarsi nelle vittorie, ma nemmeno deprimersi nelle sconfitte e che la vita è fatta di rettilinei e curve, una legge che vale in politica come nello sport. Si può sbandare, l’importante è non cadere“.