Cori razzisti Lecce-Lazio, salentini: “Tifosi hanno incoraggiato Umtiti”

“I cori razzisti sono stati sommersi da quelli d’incoraggiamento. Tutto il popolo giallorosso ha iniziato ad urlare un solo nome: Samuel Umtiti. Abbiamo dimostrato di essere un grande pubblico”. Così il Lecce sul proprio profilo Twitter, a commentare quanto accaduto contro la Lazio. Non solo la rimonta che è valsa la vittoria contro i biancocelesti, ma anche il vergognoso episodio dei cori razzisti rivolti soprattutto nei confronti di Umtiti. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha successivamente commentato: “Dalla panchina non ho sentito cori razzisti, non vorrei che certi atteggiamenti venissero associati ai tifosi della Lazio, che sono rappresentati dalla maggioranza e non dalla minoranza”.