Fiorentina, Italiano: “Dovevamo trovare il secondo gol dopo il vantaggio, ma buona prestazione”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Monza, questo pomeriggio al Franchi. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Penso che una volta riusciti ad andare in vantaggio se avessimo trovato il secondo guizzo secondo me questa partita la portavamo a casa. Purtroppo non ci siamo riusciti anche se abbiamo fatto una ottima prestazione. Il Monza a parer mio è una squadra temibile perché organizzata e ha giocate codificate. Anche loro hanno sbagliato una situazione che poteva castigarci però questo è questo è il calcio, è stata una bellissima partita sinceramente mi son piaciuti i ragazzi, potevamo vincerla peccato ci proveremo già tra tre giorni”.

Una battuta poi sull’autore del gol dell’1-0, Arthur Cabral: “Penso che nella situazione del secondo tempo quando è arrivato quasi a tu per tu col portiere doveva essere un po’ più lucido. Arthur oggi ha fatto quello che gli si chiede ed è stato bravo e penso che è questo il vero Cabral: sa lavorare, sa proteggere palla e sa attaccare la profondità e mi auguro che questo sia un punto di partenza per lui”.