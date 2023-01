Highlights e gol Lecce-Lazio 2-1, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 46

Il video con gli highlights e i gol di Lecce-Lazio 2-1, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. Si torna in campo dopo la pausa per i Mondiali e i biancocelesti sono in palla: Immobile firma il vantaggio, poi nel secondo tempo il ribaltone firmato da Strefezza che pareggia i conti e da Colombo che porta invece avanti i salentini con merito. Di seguito le immagini salienti della partita.

LE PAGELLE