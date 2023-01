Cori razzisti, il ministro dello sport francese: “Sostegno a Umtiti e Banda”

“Tutto il mio sostegno a Samuel Umtiti e al suo compagno di squadra, vittime di insulti razzisti. Non dobbiamo mai smettere di condannare e combattere il razzismo con la massima fermezza, nello sport e ovunque”. Lo ha scritto sui social il ministro dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra in merito all’episodio dei cori razzisti di alcuni tifosi laziali all’indirizzo di Umtiti e Banda nel corso della partita col Lecce al Via del Mare.

Tout mon soutien à Samuel Umtiti et à son coéquipier, victimes d'injures racistes que nous ne devons jamais cesser, collectivement, de condamner et de combattre avec la plus grande fermeté, sur les terrains de sport et partout ailleurs.@RomeIsabelle https://t.co/OIHxSODSgi — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 5, 2023