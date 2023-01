Atp Adelaide 2023, Sinner: “Ho alzato il livello nel tie-break. Darren Cahill mi sta insegnando tanto”

Jannik Sinner è nei quarti di finale nell’Atp di Adelaide 2023 e subito dopo la vittoria in due set ai danni di Kokkinakis è stato intervistato in campo. “E’ dura giocare contro di lui, ricordo che fu difficile anche a Cincinnati. Ringrazio il pubblico per aver supportato anche me. Il sole all’inizio mi ha creato problemi, poi ho alzato il mio livello, soprattutto nel tie-break. Dentro di me provo tante emozioni, ma cerco di apparire calmo in ogni momento. Sono stato anche fortunato nel primo set con un nastro su una palla break”.

Infine una battuta su uno dei sue coach, Darren Cahill, originario proprio di Adelaide: “Gli sto insegnando a mangiare gli spaghetti… Scherzi a parte, io non ho niente da insegnargli. Lui invece mi sta insegnando tante cose su come stare in campo, sono molto contento di averlo nel mio team”.