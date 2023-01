Valencia, tre nomi per il centrocampo: Demme, Bakayoko e Zakaria

Valencia alla ricerca di un centrocampista, a mister Gattuso piacciono Diego Demme del Napoli e Tiemoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Milan. Altro nome preso in considerazione secondo “As” quello di Denis Zakaria. In tutti e tre i casi il Valencia sarebbe interessato al prestito mentre se dovesse optare per uno fra Comesana e Arambarri, entrambi in scadenza a giugno, dovrà trattare rispettivamente con Rayo e Getafe per il trasferimento a titolo definitivo.