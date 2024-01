Piantedosi: “Gli autori degli insulti razzisti devono rispondere personalmente”

Parlando con i giornalisti a margine del comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è svolto a Campobasso, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è soffermato anche sulla questione degli insulti razzisti negli stadi di calcio. Queste le parole del ministro: “Da episodi come i cori razzisti che si sono verificati a Udine va presa la massima distanza ma, al di là della sanzione sportiva, che pure è importante, e della reazione immediata come l’interruzione della partita per una questione di tutela dell’ordine pubblico, servono altre misure. La sanzione sportiva non esaurisce il problema e io confido che i responsabili si possano individuare e siano chiamati a rispondere personalmente di quanto hanno fatto“.