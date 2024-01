Cori razzisti a Maignan: individuato un primo tifoso colpevole

Individuata dalla polizia di Stato una prima persona che si è resa protagonista dei cori razzisti nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan durante la partita di sabato a Udine. Si tratta di un uomo di 46 anni della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell’ordine, che è stato inchiodato dai video pubblicati sui social in cui urla per 12 volte “neg*o di m…“. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e nei suoi confronti il questore Alfredo D’Agostino ha emesso un Daspo della durata di 5 anni.