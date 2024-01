Juventus-Empoli: tribune dell’Allianz Stadium al completo

I tifosi bianconeri sono pronti per la gara tra Juventus e Empoli. L’Allianz Stadium potrà vantare il sold out, con il club che ha aperto la vendita anche a due settori straordinari: “Per rendere ancora più bianconero il nostro stadio è ufficiale l’apertura di due nuovi settori per i tifosi della Juventus. Si tratta dei settori “211” e “212”, vale a dire il secondo anello solitamente dedicato ai tifosi ospiti. Si ricorda che l’acquisto dei biglietti è riservato ai soli possessori di Juventus Card e agli Juventus Member“. La formazione di casa scenderà in campo in testa alla classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sull’Inter.