Il punto dopo l’incontro tra Gian Piero Gasperini e la Roma, e la posizione della Juventus al momento.

L’incontro di martedì tra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta non ha portato gli effetti sperati. Il faccia a faccia tra le parti non è stato risolutivo, anzi: si è giunti a un punto di non ritorno, il tecnico piemontese lascerà il club orobico.

Sulle sue tracce, da tempo c’è la Roma con cui è andato in scena un incontro a Firenze nel primo pomeriggio. L’ormai ex tecnico dei bergamaschi, ha incontrato Ranieri, Ghisolfi e i Friedkin per affrontare i temi legati alla programmazione, il mercato e non solo.

Gasperini alla Roma? L’incontro nel pomeriggio e la posizione della Juventus

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, l’incontro tra Gian Piero Gasperini e la Roma andato in scena nel pomeriggio è stato positivo, ma non decisivo. Non è arrivata, infatti, la firma del tecnico né è stato raggiunto l’accordo totale tra le parti. L’allenatore piemontese, che nutre una profonda stima nei confronti di Ranieri, si è preso due-tre giorni per dire il sì definitivo.

Nella Capitale, dopo l’annuncio della permanenza di Conte al Napoli, sono preoccupati che la Juventus possa tornare con prepotenza su Gasperini. Al momento, tra le parti ci sono stati solo contatti indiretti ma nessuna manifestazione d’interesse concreta. Da capire se nelle prossime ore la Vecchia Signora tenterà un affondo decisivo, ma i capitolini si sono mossi in anticipo e dunque sono in vantaggio.