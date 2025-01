Dopo 22 giornate di campionato la Juventus ha perso la sua imbattibilità, in favore di un Napoli molto più solido e concreto. Thiago Motta è finito sul banco degli imputati ed è stato attaccato pubblicamente.

Se prima era la lunga sequela di pareggi a far parlare della Juventus, ora è arrivata anche la prima sconfitta per i bianconeri, che sono usciti dal Maradona con una discreto primo tempo: il risultato però ha arriso ai partenopei. Thiago Motta non riesce a trovare la quadra per un club che di fatto ha speso fior fior di milioni sul mercato e che aveva riposto ben altre aspettative sulla stagione in corso, o almeno non pensava di trovarsi in quinta posizione con risultati mediocri.

Non è una posizione invidiabile quella dell’ex tecnico del Bologna, che oltre alla carenza di risultati positivi deve affrontare anche dissidi interni come i mal di pancia di Dusan Vlahovic e il malumore dei tifosi bianconeri. Di tempo per recuperare ce n’è abbastanza, ma l’impressione è che alla Cortinassa viga una confusione totale, che infine si riflette sul campo a fasi alterne. Oramai sono in molti ad indicare Thiago Motta come unico responsabile di questa situazione, nonostante la società nutra ancora piena fiducia nei suoi confronti.

Crisi Juve, Di Canio: “Motta manda in confusione la Juventus”

L’ex calciatore della Lazio, Paolo Di Canio, non è solito andarci leggero quando ha da esprimere le proprie opinioni. Intervenuto a Sky Club, l’ex attaccante ha commentato piuttosto duramente la prestazione della Juventus contro il Napoli. Come fa una squadra ad essere una squadra fatta se lo stesso allenatore la manda in confusione – ha dichiarato l’opinionista Sky.

Secondo lui Thiago Motta avrebbe totalmente sbagliato la gestione delle formazioni nelle ultime partite, compresa l’ultima uscita al Maradona: “Se rientra Nico e gioca due partite da centravanti, poi lo metti a sinistra. Fai giocare i giovani ma poi punti gli altri e li fai entrare a 20 minuti. Metti Mbangula nel momento di difficoltà”. Sui bianconeri grava indubbiamente una grande aspettativa da parte di tutti e per Thiago Motta è necessario trovare una chiave, un punto di svolta che possa rilanciare la Juventus in queste ultime 16 partite. Ci sono ancora 48 punti a disposizione e l’auspicio di tutti i tifosi è quello che i bianconeri possano qualificarsi agevolmente per la prossima edizione della Champions League, oltre a portare a casa un trofeo come la Coppa Italia: vista la situazione può fare la differenza.