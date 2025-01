Si chiude la fase a gironi della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile. Le tre squadre italiane sono già certe del passaggio del turno, ma l’ultimo match dei gironi è comunque fondamentale in ottica tabellone. La Sir Susa Vim Perugia si è assicurata matematicamente il primo posto della Pool D grazie alla vittoria a Ceske Budejovice, ma restare imbattuti senza perdere neanche un set significherebbe beneficiare di un accoppiamento più agevole (almeno sulla carta) ai quarti di finale. I Block Devils di Angelo Lorenzetti vogliono chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico contro l’Halkbank Ankara, secondo del raggruppamento con due sconfitte fin qui (in casa contro Saint-Nazaire e Perugia). I turchi allenati da coach Igor Kolakovic vanno a caccia dell’impresa, ma servirà una prestazione perfetta per mettere in difficoltà Giannelli e compagni, determinati a riscattarsi dopo la sorprendente sconfitta in semifinale di Coppa di Italia contro Verona.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

MILANO E MONZA PER VOLARE DIRETTAMENTE AI QUARTI

Primo posto provvisorio per la Mint Vero Volley Monza, che comanda la Pool B con quattro vittorie ed una sconfitta, quella rimediata in Grecia nell’ultimo turno. La squadra di Massimo Eccheli, fanalino di coda del campionato italiano, vuole continuare a sorridere nella massima competizione continentale per club. Per farlo ha bisogno di vincere, così da mantenere un successo di vantaggio sull’Olympiacos Piraeus, secondo con tre vittorie e due sconfitte ma con un punto in più. Per non essere superati all’ultima giornata quindi i brianzoli devono superare i tedeschi del Giesen, che all’andata hanno strappato un punto a Beretta e compagni.

Uno scontro diretto per il primo posto attende invece l’Allianz Milano, seconda nella Pool C con quattro vittorie e 12 punti. I meneghini, infatti, hanno lasciato un punto nella sfida interna contro il Knack Roeselare e si sono arresi al tie-break contro il Zawiercie. Proprio la compagine polacca, che comanda la classifica da imbattuta, è l’avversaria di Milano in questa ultima sfida del girone. Gli uomini di Roberto Piazza non hanno dalla loro il fattore campo, ma sono cresciuti nelle ultime uscite e proveranno a sorprendere in Polonia. Ai quarti di finale volano direttamente solo le vincitrici dei cinque gironi, seconde e terze classificate dovranno passare dai Playoff.

PROGRAMMA E TV SESTA GIORNATA GIRONI

Le tre partite delle squadre italiane del sesto turno dei gironi della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport, visibili anche su Sky Go e Now, e in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache al termine, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il calendario completo della sesta giornata con date e orari italiani.

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO

17:00 Fenerbahçe Medicana Istanbul vs Olympiacos Piraeus (Pool B)

18:00 Aluron CMC Warta Zawiercie vs Allianz Milano (Pool C)

18:30 Mint Vero Volley Monza vs Helios Grizzlys Giesen (Pool B)

19:00 Saint-Nazaire VB Atlantique vs Jihostroj Ceské Budejovice (Pool D)

20:00 Chaumont VB 52 vs Levski Sofia (Pool E)

20:00 Berlin Recycling Volleys vs PGE Projekt Warszawa (Pool A)

20:30 Greenyard Maaseik vs ACH Volley Ljubljana (Pool A)

20:30 Jastrzebski Wegiel vs SVG Lüneburg (Pool E)

20:30 Knack Roeselare vs Hypo Tirol Innsbruck (Pool C)

20:45 Sir Susa Vim Perugia vs Halkbank Ankara (Pool D)

LE CLASSIFICHE DOPO CINQUE TURNI

POOL A

1. PGE Projekt Varsavia (POL) 5V-0P-15pt

2. Berlino Recycling Volleys (GER) 4V-1P-12pt

3. Greenyard Maaseik (BEL) 1V-4P-2pt

4. ACH Volley Lubiana (SLO) 0V-5P-1pt

POOL B

1. Olympiacos Piraeus (GRE) 3V-2P-11pt

2. Mint Vero Volley Monza (ITA) 4V-1P-10pt

3. Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR) 2V-3P-5pt

4. Helios Grizzlys Giesen (GER) 1V-4P-4pt

POOL C

1. Aluran CMC Warta Zawiercie (POL) 5V-0P-14pt

2. Allianz Milano (ITA) 4V-1P-12pt

3. Knack Roeselare (BEL) 1V-4P-3pt

4. Hypo Tirol Innsbruck (AUT) 0V-5P-1pt

POOL D

1. Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) 5V-0P-15pt

2. Halkbank Ankara (TUR) 3V-2P-9pt

3. Saint-Nazaire VB Atlantique (FRA) 2V-3P-6pt

4. Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) 0V-5P-0pt

POOL E

1. Jastrzebski Wegiel (POL) 5V-0P-14pt

2. SVG Luneburg (GER) 3V-2P-8pt

3. Chaumont VB 52 (FRA) 1V-4P-5pt

4. Levski Sofia (BUL) 1V-4P-3pt