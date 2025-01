Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 28 gennaio 2025. Terminato l’intenso weekend dedicato ai campionati nazionali di tutta Europa, il calcio vive un giorno di “pausa” in attesa del grande appuntamento di domani, quando andrà in scena l’ultima giornata della prima fase della Champions League con ben diciotto partite in contemporanea. Non si ferma, invece, il tennis, che dopo la chiusura degli Australian Open con il secondo successo consecutivo di Jannik Sinner, riparte dai tornei Wta di Singapore e Linz, oltre dall’Atp di Montpellier. Spazio anche allo sci alpino, con lo slalom gigante maschile di Schladming, ma soprattutto al basket. In campo, infatti, Reggio Emilia e Tortona per la prima giornata degli ottavi di finale di Champions League, mentre Venezia è attesa dallo scontro diretto con Ankara per tenere viva la corsa verso i playoff di Eurocup.