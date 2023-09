Empoli-Salernitana: doppio infortunio azzurro, fuori Pezzella e Bereszynski

Inizio in super salita per l’Empoli nel match contro la Salernitana: già al minuto 11′ infatti, il terzino sinistro Giuseppe Pezzella è stato costretto al cambio. Per l’ex un problema alla caviglia a seguito di un contrasto con Kastanos. Al suo posto è entrato Cacace. Appena 5 minuti dopo si è accasciato anche Bartosz Bereszynski, per un problema muscolare. Andreazzoli è stato così costretto ad un secondo cambio, facendo entrare dalla panchina Ebuehi.