Inzaghi sceglie l’undici titolare per affrontare Como-Inter senza rimpianti, ma con un occhio alla finale di Champions del 31 maggio. Fabregas vuole chiudere nel modo migliore possibile di fronte ai suoi tifosi.

Oggi, venerdì 23 maggio, si disputa Como-Inter, sfida in cui i nerazzurri affrontano i padroni di casa al Sinigaglia nell’ultima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, seconda a 78 punti (-1 dal Napoli capolista) ha l’obbligo di vincere per poter restare con lo scudetto sul petto.

Per festeggiare, serviranno i 3 punti in caso di sconfitta della squadra di Conte al Maradona, contro il Cagliari. In caso di pareggio dell’Inter e sconfitta del Napoli, le due squadre si ritroverebbero a pari punti, aprendo la porta allo spareggio, che si disputerebbe lunedì 26 a Milano. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Como-Inter.

Como-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Como-Inter, in campo alle 20:45:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Engelhardt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Zalewski; Taremi, Correa. All. Inzaghi.

Como-Inter, dove vederla

Como-Inter, partita decisiva per lo scudetto, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Per vedere il match basta scaricare l’app di Dazn su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il Timvision Box o console PlayStation e Xbox.