Via al casting per sostituire Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United, dopo la sconfitta dei Red Devils in finale di Europa League ad opera del Tottenham.

La sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham potrebbe aver messo fine all’avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. Secondo quanto riporta il tabloid ‘The Sun’, infatti, il club inglese starebbe già vagliando una serie di nomi per sostituire l’allenatore sulla panchina dei ‘Red Devils’. E tra questi, ci sarebbe anche quello di Massimiliano Allegri.

Sebbene siano passati soltanto sei mesi dall’inizio dell’avventura a Old Trafford del tecnico portoghese, tutto lascia pensare che non ci sarà ancora lui sulla panchina dello United la prossima stagione. E lo stesso Amorim ha dichiarato, subito dopo la sconfitta del San Mames, che sarebbe disposto a dimettersi, rescindendo il contratto che lo lega al club di Manchester senza avanzare richieste economiche, qualora il consiglio direttivo del club glielo avesse chiesto.

Tra i nomi per sostituirlo, oltre a quello di Allegri, definito tempo fa da Sir Alex Ferguson un “tecnico straordinario”, ci sarebbero anche quelli dell’ex Josè Mourinho, di Kieran McKenna, attuale allenatore dell’Ipswich, Oliver Glasner del Crystal Palace e l’argentino Mauricio Pochettino, oggi sulla panchina della nazionale statunitense e anche l’ex ct inglese Gareth Southgate.