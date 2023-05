Inter-Milan, miracolo di Maignan su Dzeko: parata incredibile (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

E’ una parata semplicemente incredibile quella di Mike Maignan sul finire del primo tempo a negare il gol a Edin Dzeko in Inter-Milan. Il bosniaco aveva fatto partire una spizzata di testa da distanza molto ravvicinata, ma ecco che il gatto rossonero ha detto di no con un intervento di puro istinto, prima con una mano e poi con l’altra, davvero estrema la reattività di questo fenomeno. In alto ecco il video.