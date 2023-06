Roland Garros 2023: Alcaraz annienta Shapovalov e raggiunge Musetti, bene Tsitsipas

Carlos Alcaraz è approdato agli ottavi di finale del Roland Garros 2023 senza faticare. Nonostante il match contro Shapovalov potesse nascondere delle insidie, lo spagnolo se l’è cavata egregiamente e si è imposto con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 in 2h12′ di gioco. Come suggerisce lo score, Alcaraz ha dominato in lungo e in largo con un’eccezione nel secondo set, in cui è stato comunque molto bravo a recuperare uno svantaggio di 4-1, conquistando cinque giochi di fila. Sarà dunque il numero uno al mondo il prossimo avversario di Lorenzo Musetti: in palio un posto ai quarti. Avanti anche Stefanos Tsitsipas, che ha superato con un severo 6-2 6-2 6-3 l’argentino Schwartzman. Per lui ora Ofner, giustiziere di Fognini.