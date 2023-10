Gol annullato al Liverpool per fuorigioco inesistente, Klopp: “La partita col Tottenham va ripetuta”

“Qualcosa del genere non è mai successo, per questo penso che la ripetizione della gara sia la cosa giusta da fare. Quell’audio non cambia nulla, è un chiaro errore. Ci dovrebbe essere una soluzione che è la ripetizione della partita ma probabilmente non succederà perché rappresenterebbe un precedente”. Lo ha detto l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, in merito al clamoroso errore arbitrale e del Var che ha annullato un gol regolare di Luis Diaz contro il Tottenham per un fuorigioco inesistente: “Io sono abituato a decisioni sbagliate e difficili ma qualcosa come questo non è mai accaduto. Non sono arrabbiato con nessuno, hanno sbagliato e immagino come si siano sentiti, non c’è bisogno di punizioni”.