Cessione Linetty, la Sampdoria fa ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro il Torino

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Sampdoria “contro il Torino, nonché nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Federcalcio, avente ad oggetto la richiesta di integrale riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della Figc, Sezioni Unite, del 30 ottobre 2023, che ha respinto il reclamo della suddetta ricorrente per la riforma della sentenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche del 21 settembre, con la quale la Sampdoria è stata condannata a corrispondere al Torino l’importo di euro 328.359,44, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo, con riferimento al Contributo di Solidarietà alla KKS Lech Poznan SA, versato dalla predetta società torinese a seguito del trasferimento, con contratto del 26 agosto 2020, del calciatore Karol Linetty dalla Sampdoria al Torino”.

La Sampdoria chiede al Collegio di Garanzia: “- in via principale e nel merito, in accoglimento del presente ricorso, di riformare integralmente la decisione della Corte Federale d’Appello Figc, ivi impugnata e, conseguentemente – di accertare e dichiarare che ogni importo indicato nell’accordo di cessione di Karol Linetty dalla Sampdoria al Torino sia da ritenersi al netto del contributo di solidarietà, e per l’effetto, previo rigetto di ogni richiesta del Torino formulata in primo grado; – di condannare il Torino alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte da Sampdoria, in ottemperanza alla decisione di primo grado, oltre interessi e rivalutazione”.