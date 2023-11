Federico Bernardeschi: “Per la Juventus io ci sarò sempre”

Non solo Lorenzo Insigne, recentemente accostato alla Lazio. Anche Federico Bernardeschi da Toronto potrebbe fare ritorno in Italia. L’esterno ex Juventus ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, lanciando segnali alla sua vecchia squadra: “Alla Juve sono diventato un uomo e un calciatore di livello. Un pezzo del mio cuore è rimasto lì. Per la Juve io ci sarò sempre. E poi ho casa a Torino…”, le parole del calciatore. A Toronto le cose non sono andate secondo aspettative: “Abbiamo avuto tante difficoltà, ci sono stati cambi di allenatore, probabilmente era un progetto sbagliato. Dal punto di vista personale ho fatto un discreto campionato, è stata una bella esperienza in un calcio totalmente differente, dove i viaggi sono molto più lunghi e logisticamente non è semplice. Ci vuole un periodo di adattamento. Ho immagazzinato tanto e finalmente mi sono ripreso del tutto dalla pubalgia dopo un anno e mezzo di patimenti”, conclude Bernardeschi.