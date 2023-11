Frosinone-Genoa, Di Francesco: “Non pensiamo agli avversari, dobbiamo portare avanti la nostra filosofia”

“Non preparo mai la partita in base alla formazione avversaria. A volte ci adattiamo alle caratteristiche degli avversari ma mai per mentalità cambiamo in base a loro. Non dovrà cambiare la nostra struttura di gioco. Dobbiamo portare avanti la nostra filosofia. Affrontiamo una squadra che sa difendersi bene, tosta. Dobbiamo avere pazienza ed aspettare il momento giusto. Hanno delle assenze ma recuperano Messias che ha vinto lo scudetto col Milan e altri elementi di assoluto valore. Lo stesso Puscas è un nazionale, ne hanno diversi”. Parla così Eusebio Di Francesco in vista della sfida del suo Frosinone contro il Genoa.

Sugli infortunati: “Stiamo facendo il possibile per recuperare Mazzitelli ma credo sarà difficile. Harroui sta proseguendo il lavoro che lo porterà a tornare in gruppo e credo che avverà tra una settimana, massimo dieci giorni. Per quanto riguarda Kalaj siamo ancora in attesa di ricevere la comunicazione che ci permetterà di schierarlo”. Completamente recuperato invece è Gelli: “Può giocare dell’inizio perchè ha trovato una buona condizione anche se non ancora ottimale. Al momento a centrocampo abbiamo tante alternative. Non è detto che nel reparto si giochi a due, anche se lui in sviluppo è bravissimo a legare il gioco e lo ha fatto anche l’anno scorso con Grosso”.

Infine, due parole sul giovane Reinier: “Sono felice della sua crescita e gli ho detto di non abbassare la guardia. In questo momento si sta allenando con grande continuità e bene. Ha capito che per ambire a prospettive più alte non basta la tecnica ma serve altro e lo sta facendo”.