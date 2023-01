Cassano contro Caressa: “Non capisce niente, è incompetente”. Il giornalista risponde

di Mattia Zucchiatti 54

“Quando il signor Fabio Caressa dice che Baschirotto è meglio di Skriniar, di cosa stiamo parlando? Persone che sono incompetenti: Caressa, perché sei lì? Mi dai una motivazione valida? A fare cosa? Di cosa stiamo parlando: Baschirotto spero abbia una carriera al Real Madrid. Però parliamo di persone che vogliono un click in più: lo nomino perché era nell’oltretomba, non lo cagava più nessuno. Fabio Caressa non capisce una minchia”. Lo ha detto Antonio Cassano in una diretta della Bobo TV, a proposito delle parole del noto telecronista che aveva suggerito ai nerazzurri di sostituire Skriniar (in scadenza e diretto verso il Psg) con Baschirotto, rivelazione del Lecce. Caressa su Youtube, dopo aver mostrato le parole di Cassano, è intervenuto sulla vicenda e ha chiarito il concetto: “Non voglio fare risse o baruffe: è possibile che io abbia espresso male il concetto, lo ripeto. Questo è un momento in cui le società non possono essere più schiavi dei giocatori: è immorale che un agente e un calciatore prendano 20 milioni per accettare di andare in una squadra. E’ il segnale di un sistema distorto che non funziona e che non può funzionare per le squadre anche di stati: alla lunga pagheranno anche loro, come le squadre inglesi, che spendono cifre che non rispecchiano i valori dei giocatori. Non sopporto più di vedere calciatori che prendono per i fondelli i tifosi: il fatto che allontana i giovani dal calcio è questo, non avere più riconoscibilità emotiva nei giocatori. Però basta baciare le maglie e dire che ami Milano: se la ami resta, altrimenti non fare queste dichiarazioni. Questa cosa dei calciatori che guadagnano troppo da giovani è iniziata nei primi anni 2000, quando alcuni giocatori che guadagnavano un sacco si presentavano agli allenamenti sovrappeso e dopo nottate brave, vantandosene. Ma chi prendevano per i fondelli? Voi che pagate il biglietto. Non è più accettabile, i giocatori devono essere seri: la maggioranza è così per fortuna. Ma non è accettabile il vanto di essere scarsi professionisti perché sono esempio per i ragazzi. Come lo siamo noi d’esempio andando in onda: quando parlo ai ragazzi cerco di non offendere e usare il meno possibile il turpiloquio. Io credo sia importante e più importante non prendere in giro nessuno”, ha concluso Caressa.