Basket: l’Italia torna a Livorno dopo 27 anni per il match con l’Ucraina

La Nazionale italiana di basket torna a Livorno dopo 27 anni. Gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco, già sicuri di un posto al Mondiale, giocheranno al PalaModigliani contro l’Ucraina giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 il penultimo match della FIBA World Cup 2023 Qualifiers. Il match sarà importante per migliorare il ranking in vista del sorteggio mondiale che determinerà i gruppi per la rassegna iridata in programma in Giappone, Indonesia e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre. L’evento, organizzato per la Federazione Italiana Pallacanestro da Master Group Sport (advisor commerciale FIP), combinerà grande spettacolo sul parquet e divertimento per tutti gli appassionati presenti al palazzetto. Musica, intrattenimento e tante altre sorprese. I biglietti per il Modigliani Forum sono disponibili su http://bit.ly/3kJOMTr