Lecce-Salernitana, Baroni: “Ci aspetta un match complicato, vogliamo ottenere un buon risultato”

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro la Salernitana: “La Salernitana è compatta, sono gol, in ogni caso, da contestualizzare. Dobbiamo stare attenti: ci serviranno voglia, fiducia e determinazione. Con il nostro pubblico vogliamo centrare un ottimo risultato”.

Il tecnico giallorosso ha dato qualche indicazione sulla probabile formazione di domani sera: “Pezzella era partito dall’inizio con il Milan, domani può partire dall’inizio, ma c’è anche Gallo: stanno facendo entrambi bene. Ceesay sta bene: ci ho parlato con lui, lo tengo in considerazione. Vediamo, mi prendo ancora qualche ora per decidere, non so se inizierà domani dal primo minuto. Domani ci aspetta un match complicato, loro stanno facendo bene: ricordo che hanno vinto a Roma contro la Lazio. Guardiamo all’avversario con grande umiltà. Ci serve una prova di livello”.

Baroni infine ha commentato i tanti gol subiti nelle ultime partite: “In Serie A è difficile contro chiunque, però a Verona, effettivamente, non c’erano i presupposti affinché avvenisse questo. Abbiamo analizzato e soprattutto compreso gli errori: qualche volta è fisiologico sbagliare”.