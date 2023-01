Totocalcio, schedina 28-30 gennaio 2023: risultati, vincite, premi e soldi in palio

I risultati, le vincite, i premi e i soldi in palio della schedina del 28-30 gennaio 2023 del nuovo Totocalcio. Gli scommettitori hanno puntato le proprie schedine scommettendo sulle partite e vogliono dunque scoprire se hanno vinto dei soldi in questo weekend lunghissimo che si è aperto sabato per poi concludersi al martedì. Di seguito vi proponiamo allora i risultati della nuova schedina del Totocalcio con il montepremi di ciascuna formula, che verrà poi sostituito dalle vincite effettive una volta rese note.

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA

IL REGOLAMENTO DEL NUOVO TOTOCALCIO: ECCO COME FUNZIONA

I RISULTATI

PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI)

1. Napoli – Roma 1

2. Auxerre – Montpellier 2

3. Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 2

4. Valladolid – Valencia 1

5. Udinese – Hellas Verona X

6. Lazio – Fiorentina X

7. Osasuna – Atletico Madrid 2

8. Marsiglia – Monaco X

PANNELLO B (EVENTI OPZIONALI)

9. Milan – Sassuolo 2

10. Juventus – Monza 2

11. Cremonese – Inter 2

12. Strasburgo – Tolosa 2

13. Getafe – Betis 2

14. Real Madrid – Real Sociedad X

15. Bayern Monaco – Eintracht Francoforte X

16. Schalke 04 – Colonia X

17. Frosinone – Benevento 1

18. Villarreal – Rayo Vallecano 2

19. Celta Vigo – Athletic Bilbao 1

20. Nizza – Lille 1

IL MONTEPREMI

FORMULA TRE: 1.796,25 euro

FORMULA CINQUE: 4.510,50 euro

FORMULA SETTE: 10.348,50 euro

FORMULA NOVE: 30.079,50 euro

FORMULA UNDICI: 140.161,50 euro

FORMULA TREDICI: 83.268,75 euro