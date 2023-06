Caso Plusvalenze, Agnelli presenta ricorso al Tar

L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni, che aveva confermato i due anni di inibizione per la vicenda plusvalenze. Lo riporta l’Ansa. A guidare il team di legali di Agnelli in questo ambito è l’avvocato Vittorio Angiolini. Nella giornata di oggi scadevano i termini per presentare appello alla giustizia amministrativa.