Belgio, Courtois lascia il ritiro: deluso per la fascia da capitano data a Lukaku

Grana niente male per Domenico Tedesco, il ct del Belgio italiano con cittadinanza tedesca che deve fare i conti con il caso Thibaut Courtois scoppiato all’interno della nazionale dei Diavoli Rossi. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Het Nieuwsblad e come riporta l’AFP, il portiere del Real Madrid avrebbe abbandonato il ritiro belga in contrasto con il ct per il fatto di non avergli affidato la fascia da capitano visto l’infortunio di De Bruyne. Il selezionatore l’ha infatti affidata a Romelu Lukaku contro l’Austria, precisando però che con l’Estonia l’avreebbe indossata proprio Courtois. Che però, evidentemente, non ha gradito, e se ne è andato dal quartier generale del Belgio. Contro l’Estonia tra i pali Matz Sels a meno di ripensamenti dell’estremo difensore titolare.

Queste le parole proprio del ct Tedesco in merito alla vicenda: “Insieme avevamo deciso che Lukaku sarebbe stato il capitano con l’Austria e Thibaut domani con l’Estonia. Ma dopo la gara con l’Austria ha voluto all’improvviso parlare con me e mi ha detto che se ne tornava a casa perchè deluso e offeso. Eppure sin dall’inizio ho cercato di mostrargli la stima che merita, per me è il miglior portiere al mondo e lo adoro anche dal punto di vista umano. Sono scioccato. Dovrà darmi delle spiegazioni. Per me non è cambiato nulla, ha deciso lui di andare via ma ci sarà da qui a settembre tempo per parlare”.

Così Jan Vertoghen sulla vicenda: “La decisione di Courtois ha sorpreso anche me e la maggior parte dei ragazzi in squadra”.

Lo stesso Courtois, in serata, ha parlato della vicendo, andando contro proprio contro Tedesco.

