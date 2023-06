Gundogan: “Futuro? Non so, sicuro non in Bundesliga”

Ilkay Gundogan deve ancora chiarire cosa farà nel suo futuro prossimo. Il contratto è in scadenza con il Manchester City il prossimo 30 giugno e il centrocampista anche della nazionale tedesca non ha ancora messo i puntini sulle i per l’avvenire. L’interesse del Barcellona è concreto così come la proposta di rinnovo del Manchester City di Pep Guardiola.

Queste le parole di Gundogan sul futuro in conferenza stampa: “Ci sono stati dei contatti col Borussia Dortmund, non con me personalmente ma fra Kehl e il mio agente. È chiaro che ho un forte legame col Borussia ma per quanto mi riguarda non ci sono mai state probabilità abbastanza alte di un ritorno, non ho preso in considerazione di tornare a giocare in Bundesliga“.