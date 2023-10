Caso Fagioli, i legali: “Si è attivato per primo nei confronti della Procura Federale. Massima trasparenza”

Indagato dalla Procura della Repubblica di Torino per scommesse online su siti non autorizzati, Nicolò Fagioli affida alle parole dei suoi legali una prima posizione sulla vicenda. Ai microfoni dell’ANSA, gli avvocati specificano che il centrocampista della Juventus “si è autodenunciato” alla giustizia sportiva ed è “sereno” sulla vicenda. I legali Luca Ferrari e Armando Simbari puntualizzano: “Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato”.

“Nella nostra qualità di legali di Nicolò Fagioli”, sottolineano, “in riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale. Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato”. Fin qui sei presenze in campionato, impreziosite da un assist per il prodotto del settore giovanile juventino.