Wta Zhengzhou 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 12 ottobre con Bronzetti

Nella giornata di domani, giovedì 12 ottobre, si giocheranno gli ottavi di finale del Wta 500 di Zhengzhou. In campo anche Bronzetti, che se la vedrà con la testa di serie numero 4 Jabeur nel secondo match sul centrale. Aprirà il programma la sfida tra la numero 11 del seeding Samsonova e la tedesca Siegemund. Ecco il programma completo della giornata.

CENTRE COURT

ore 9:00 (11) Samsonova vs Siegemund

a seguire (4) Jabeur vs Bronzetti

a seguire (8) Kasatkina vs Bai

a seguire (7) Krejcikova vs Martic