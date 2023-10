Women’s Champions League 2023/2024, Roma ok nell’andata del round 2: Vorskla battuto 3-0

La Roma femminile di Alessandro Spugna batte 3-0 la Vorskla Poltava nel match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione ai gironi di Women’s Champions League 2023/2024. Un match di fatto mai in discussione per le giallorosse che al Tre Fontana sfiorano il gol nei primi cinque minuti con Haavi e Giugliano. Al 13′ è di Viens il gol del vantaggio grazie ad un tap in dopo una traversa colpita in precedenza da Giacinti. Le ucraine faticano a rendersi pericolose e al 58′ c’è il 2-0. Haavi sfonda sulla destra e crossa al centro dove Giugliano di testa realizza il raddoppio. La Roma è in gestione, ma riesce a trovare il tris al 64′ con il bel tocco in rete di Giacinti su assist di una straripante Haavi. Il match di ritorno è in programma mercoledì prossimo sempre al Tre Fontane.