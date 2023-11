Capello: “La Roma ha puntato su giocatori a rischio, ma queste scommesse non hanno pagato”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha condiviso il proprio punto di vista sulla Roma di Mourinho, che non è partita bene in campionato: “Credo che ci siano tanti fattori a spiegare quest’inizio complicato. La Roma ha scommesso su tanti giocatori con un importante passato di infortuni, ma per il momento la lotteria non ha dato i risultati sperati. Sarà dunque fondamentale recuperare gli infortunati. Solamente così si può pensare di vincere gli scontri diretti contro le rivali per le zone di vertice, cosa che finora alla Roma non è riuscita“.

Sul ruolo di José Mourinho, invece: “Sicuramente può essere un valore aggiunto perché in carriera ne ha viste tante e sa come uscire dai momenti difficili. Avere un tecnico carismatico e di grande esperienza rende i giocatori più tranquilli. La società? Può aiutare il gruppo, a patto che nessuno intenda sostituirsi all’allenatore. In quel caso si innescherebbero dinamiche pericolose, tuttavia non credo che con Mourinho si corra questo rischio“.